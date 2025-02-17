برشلونة في اختبار صعب.. وجنوى يواجه فينيزيا الليلة

2025-02-17 08:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يخوض برشلونة اختبارًا مهمًا أمام ضيفه رايو فاليكانو، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإسباني.

وقد تمنح هذه المباراة الفريق الكتالوني الصدارة بعد تعادل ريال مدريد مع أوساسونا في لقاء السبت ضمن نفس الجولة، ومنحه البارسا فرصة للصدارة.

فيما يلتقي جنوى ضيفه فينيزيا في ختام الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإيطالي.

وادناه مواعيد أبرز مباريات اليوم الاثنين بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

برشلونة ورايو فاليكانو – 11:00 مساءً – bein sports 1

الدوري الإيطالي

جنوى وفينيزيا – 10:45 مساءً – أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 و ssc tv