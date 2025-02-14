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› فيديو | البيئة والناس | 2025/2/14
فيديو | البيئة والناس | 2025/2/14
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2025-02-17 09:20:01 - المصدر: قناة الفرات
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