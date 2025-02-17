2025-02-17 09:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنالاتحاد العراقي لكرة القدم، تحديد يوم الأربعاء المقبل موعداً لمغادرة وفد منتخبالعراق لقدامى اللاعبين إلى الكويت استعداداً للمشاركة في بطولة الخليج العربيالأولى لقدامى اللاعبين.

وقال عضوالاتحاد فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي سيغادر إلىالكويت بعد غدٍ الأربعاء، استعداداً للمشاركة في البطولة المقررة انطلاقها يومالسبت المقبل، الموافق 22 شباط/ فبراير الجاري".

وأضاف أن"المنتخب سيكمل تدريباته في الكويت فور وصوله، تحت إشراف المدرب حكيم شاكروكادره المساعد، وذلك حتى موعد خوضه أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب اليمن".

وأشار إلى أن"الاتحاد الخليجي لكرة القدم قرر تنظيم 4 مباريات يومياً في الدور التمهيديمن كأس الخليج لقدامى اللاعبين، على ملعب جابر المبارك"، مبيناً أن"منتخب العراق ونظيره اليمني سيفتتحان مباريات البطولة يوم السبت المقبل، تليهامباراة السعودية والبحرين، ثم مواجهة الإمارات وقطر، وتختتم الجولة بلقاء الكويتوعُمان".

وتشهد النسخةالأولى من البطولة مشاركة 8 منتخبات خليجية، تم توزيعها على مجموعتين، حيث تضمالمجموعة الأولى منتخبات الكويت، قطر، الإمارات، وعُمان، بينما تتألف المجموعة الثانيةمن منتخبات العراق، السعودية، البحرين، واليمن.

كما تقرر أنتُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة، بواقع 20 دقيقة لكل شوط، في إطار منافسات البطولةالتي تعد الأولى من نوعها على مستوى قدامى اللاعبين فيمنطقة الخليج العربي.