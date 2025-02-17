مصرف الرافدين يعلن إطلاق السندات الوطنية (الإصدارية الأولى) بمبلغ (2) تريليون دينار لغاية 10 آذار 2025

2025-02-17 09:55:10 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

مصرف الرافدين يعلن إطلاق السندات الوطنية (الإصدارية الأولى) بمبلغ (2) تريليون دينار للمدة من 10 شباط ولغاية 10 آذار 2025





- تتوزع السندات على فئتين:





- سند فئة 500,000 دينار بفائدة سنوية 6% تدفع كل ستة أشهر لأجل سنتين





- سند فئة 1,000,000 دينار بفائدة سنوية 7.5% تدفع كل ستة أشهر لأجل أربع سنوات





- يباع السند الى المصارف وكذلك الى الجمهور (الأشخاص الطبيعيين والمعنويين)





- يقدم الشخص (طبيعيا كان او معنويا ) الراغب بالشراء طلبا مباشرا الى المصرف مستصحبا معه المستمسكات التعريفية الأصلية



