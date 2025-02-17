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مصرف الرافدين يعلن إطلاق السندات الوطنية (الإصدارية الأولى) بمبلغ (2) تريليون دينار لغاية 10 آذار 2025

مصرف الرافدين يعلن إطلاق السندات الوطنية (الإصدارية الأولى) بمبلغ (2) تريليون دينار لغاية 10 آذار 2025
مصرف الرافدين يعلن إطلاق السندات الوطنية (الإصدارية الأولى) بمبلغ (2) تريليون دينار لغاية 10 آذار 2025
2025-02-17 09:55:10 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -  

مصرف الرافدين يعلن إطلاق السندات الوطنية (الإصدارية الأولى) بمبلغ (2) تريليون دينار للمدة من 10 شباط ولغاية 10 آذار 2025  


- تتوزع السندات على فئتين:


- سند فئة 500,000 دينار بفائدة سنوية 6%  تدفع كل ستة أشهر لأجل سنتين 


- سند فئة 1,000,000 دينار  بفائدة سنوية 7.5%  تدفع كل ستة أشهر لأجل أربع سنوات 


- يباع السند الى المصارف وكذلك الى الجمهور (الأشخاص الطبيعيين والمعنويين) 


- يقدم الشخص (طبيعيا كان او معنويا ) الراغب بالشراء طلبا مباشرا الى المصرف مستصحبا معه المستمسكات التعريفية الأصلية


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