محافظ كربلاء المقدسة يعلن موافقة رئيس الوزراء لتنفيذ أول مشروع من نوعه للبنى التحتية

2025-02-17 10:05:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع

أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم الاثنين، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تنفيذ أول مشروع من نوعه للبنى التحتية، مبينا أن هذا المشروع يعد من المشاريع الريادية.

وقال الخطابي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نثمن الدعم الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى محافظة كربلاء المقدسة وموافقته على تخصيص المبالغ الخاصة بتنفيذ مشروع البنى التحتية للمدينة القديمة بواسطة طريقة الحفر المخفي وبقيمة 500 مليار دينار".

وأضاف ان "هذا المشروع يعد من المشاريع الريادية والاول من نوعه في العراق من حيث طريقة التنفيذ والتي تتم من دون الأضرار بالبنى التحتية الاخرى وبأعماق تصل الى اكثر من 20 مترا تحت الارض ونصب شبكات مجاري عملاقة تتناسب مع حجم الزيارات المليونية والتوسع المستقبلي للمدينة لاكثر من 50 سنة قادمة".



