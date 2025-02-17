طقس العراق.. أمطار وتصاعد للغبار خلال الأسبوع الحالي

2025-02-17 10:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار خلال الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".

وأضاف أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الثلاثاء في بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية وبابل و واسط وصلاح الدين 17، دهوك وأربيل 15، نينوى وكركوك وديالى 16، البصرة 21".

وأشار إلى أن "الأربعاء المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية تكون رعدية، تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30)كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، مدى الرؤية (8-10)كم وفي المطر والغبار (3-5)كم".

ولفت إلى أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وبعض أقسام المنطقة الجنوبية وفرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليلاً في المنطقة الوسطى، تنشط الرياح نهاراً إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في أماكن متفرقة من البلاد، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد، مدى الرؤية (8-10)كم وفي المطر والغبار (3-5)كم".

وبين أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، مدى الرؤية (8-10)كم وفي المطر (4-6)كم".