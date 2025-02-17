مصرف الرافدين: إطلاق السندات الوطنية (الإصدارية الأولى) بمبلغ تريليوني دينار

2025-02-17 10:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، عن إطلاق السندات الوطنية (الإصدارية الأولى) بمبلغ (2) تريليون دينار.

وذكر بيان للمصرف، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إطلاق السندات الوطنية (الإصدارية الأولى) بمبلغ (2) تريليون دينار للفترة من 10 شباط ولغاية 10 آذار 2025".

وأضاف أن "السندات توزعت على فئتين، وهما: سند فئة 500,000 دينار (خمسمائة ألف دينار) بفائدة سنوية 6% تدفع كل ستة أشهر لأجل سنتين، وسند فئة 1,000,000 دينار (مليون دينار) بفائدة سنوية 7.5% تدفع كل ستة أشهر لأجل اربعة سنوات".

وأشار إلى أن "السند يباع الى المصارف وكذلك الى الجمهور (الاشخاص الطبيعيين والمعنويين)، حيث يمكن للشخص (طبيعيا كان او معنويا) الراغب بالشراء أن يقدم طلبا مباشرا الى المصرف مستصحبا معه المستمسكات التعريفية الاصلية".