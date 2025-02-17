الموقف المروري: حركة السير مشلولة بأغلب شوارع وتقاطعات بغداد

2025-02-17 10:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، زخما مروريا شديدا، تسبب بحالة من الشلل في أغلب مناطقها وذلك بالتزامن مع بداية الدوام الرسمي.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

الجسر الدوار مزدحم

جسر المثنى مزدحم

جسر الائمة مقطوع للصيانة

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

جسر الربيع مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة العلاوي ونفقها مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

كرادة خارج مزدحمة

ابو نؤاس مزدحم

تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع السعدون مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

ساحة بيروت مزدحمة

ساحة الفارس مزدحمة