وزير النقل: ميناء الفاو بوابة النمو الاقتصادي في العراق والمنطقة

2025-02-17 10:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عدَ وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، ميناء الفاو بوابة النمو الاقتصادي في العراق والمنطقة.

وذكر بيان لوزارة النقل، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرها السعداوي استقبل الأمين العام للمنظمة الدولية البحرية (IMO) آرسينيو دومنغير وبحث معه سير عمل الموانئ العراقية ومشاريع ميناء الفاو الكبير".

واضاف ان "زيارة الامين العام للمنظمة البحرية الدولية للعراق تعد الأولى من نوعها، وهو ما يعكس جدية وزارة النقل والقطاع البحري الالتزام بتطبيق المعايير الدولية بالسلامة والأمن البحري واشراك المنظمات البحرية للدخول بالشراكات الحقيقية".

وبين ان "السعداوي برفقة الأمين العام آرسينيو دومنغير اطلع خلال جولة ميدانية للنفق المغمور وبقية أقسام المشروع على الأعمال الإنشائية في المشروع ووظيفة النفق رافقهم السفير العراقي في لندن جعفر الصدر ومحافظ البصرة اسعد العيداني وعدد من مسؤولي الوزارة في الموانئ العراقية".

وقال السعداوي بحسب البيان، إن "المنظمة البحرية الدولية حددت نهاية هذا العام موعدا للتدقيق الالزامي والنقل تجري استعداداتها للايفاء بكافة المتطلبات اللازمة".

واكد أن "ميناء الفاو في البصرة بوابة النمو الاقتصادي في العراق والمنطقة يسير على السكة الصحيحة والإنجازات التي تتحقق كل يوم هي من تثبت الوقائع التي ستمهد طريقا جديدا من النهضة أمام العراق والعراقيين".