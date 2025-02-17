البصرة تستيقظ على جريمة بشعة.. شاب عشريني يقتل والديه رميا بالرصاص اثناء نومهما

2025-02-17 10:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، بأن شاباً في العشرين من عمره قتل والديه رميا بالرصاص اثناء نومهما، بمنطقة الحيانية في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن شاباً من مواليد 2006 أقدم فجر اليوم على قتل والده ووالدته رمياً بالرصاص وهما نائمان على فراشهما في حي الشعلة بمنطقة الحيانية في محافظة البصرة".

وأضاف أن "القاتل لاذ بالفرار، فيما طوقت القوات الأمنية مكان الحادث وبدأت عمليات البحث عن المتهم، كما فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الجريمة".



