الرافدين يطلق السندات الوطنية بمبلغ تريليوني دينار

2025-02-17 10:10:10 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، إطلاق السندات الوطنية الإصدارية الأولى بمبلغ تريليوني دينار . وأشار بيان للمصرف تلقته الاقتصاد نيوز، إلى إطلاق السندات الوطنية الإصدارية الأولى بمبلغ 2 تريليون دينار للفترة من 10 شباط ولغاية 10 آذار 2025 وتتوزع السندات على فئتين: سند فئة 500,000 دينار خمسمائة الف دينار بفائدة سنوية 6 تدفع كل ستة اشهر لاجل سنتين سند فئة 1,000,000 دينار مليون دينار بفائدة سنوية 7.5 تدفع كل ستة اشهر لاجل اربعة سنوات يباع السند الى المصارف وكذلك الى الجمهور الاشخاص الطبيعيين والمعنويين يقدم الشخص طبيعيا كان او معنويا الراغب بالشراء طلبا مباشرا الى المصرف مستصحبا معه المستمسكات التعريفية الاصلية . ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام