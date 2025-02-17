وزير الصناعة : الاستقرار يوفر فرص عمل جيدة للمستثمرين

2025-02-17 10:10:10 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، أن الاستقرار الحاصل في العراق وفر فرص عمل جيدة للمستثمرين. تأكيدات الوزير هذه جاءت خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل في العاصمة الأردنية عمان. وركز المؤتمر على الشراكات المستدامة بين البلدين، والانفتاح على فرص العمل في القطاعين الخاص والعام، وتفعيل المشاريع التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، كخط أنبوب النفط وكذلك خط إيصال الكهرباء، وتسريع بدء التنفيذ بمخطط المدينة الصناعية في المنطقة الحدودية طريبيل الكرامة. وكذلك الإفادة من الخبرات البنكية والمصرفية، وتطوير القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وإيجاد الحلول المشتركة لتطوير الاستثمار والقطاعات الاقتصادية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين العراق والأردن. وقال بتال ، إن هناك تعاونا واضحا بين العراق والأردن، والمصداقية في التعامل في جميع القطاعات هي أساس نجاح هذا التعاون الثنائي. وأشار إلى وجود مطالبات من الصناعيين العراقيين بحماية المنتج العراقي، وأن أصحاب رؤوس الأموال والصناعيين هم الأساس في اتخاذ القرار في تفعيل دور الشراكات. وتابع، أن الاستقرار الحاصل في العراق وفر من دون شك فرص عمل جيدة للمستثمرين، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن فرص استثمارية ضخمة في ملتقى الاستثمار في العراق. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام