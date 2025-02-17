2025-02-17 10:27:54 - المصدر: ايشان

أعلنت مديرية بلديات محافظة بغداد، قرب انتهاء أعمال اللجنة المختصة بوضع آليات وضوابط توزيع قطع الأراضي بين المستحقين. وبحسب مدير عام المديرية المهندس ياسر القريشي لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان” فإن “مجلس الوزراء أوعز سابقا بتشكيل لجنة مختصة من الجهات ذات العلاقة من أجل وضع ضوابط خاصة بالحصول على قطع أراض من الجهات المالكة، وكذلك […]

ظهرت المقالة ملف توزيع الأراضي في بغداد.. ضوابط جديدة وانتظار موافقات رسمية أولاً على ايشان.



