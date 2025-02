مواليد 2006.. مقتل أب وأم في البصرة على يد ابنهما اثناء نومهما

2025-02-17 11:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل أب وأم على يد ابنهما اثناء نومهما في محافظة البصرة. وقال المصدر، لـ(المدى)، إن "شابا من مواليد 2006 أقدم فجر اليوم، على قتل والده ووالدته رمياً بالرصاص وهما نائمان على فراشهما في حي الشعلة بمنطقة الحيانية في محافظة البصرة". وأضاف، أن "القاتل لاذ بالفرار، فيما تجري القوات الأمنية […]

