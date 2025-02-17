الحكم على تاجر مخدرات بالمؤبد في الانبار

2025-02-17 11:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان ضبط بحوزته 30 ألف حبة مخدرة من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

واضاف ان "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".