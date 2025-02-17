حكومة البصرة تعلن استعدادها لتلبية مطالب متظاهري شمال المحافظة

2025-02-17 11:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت حكومة البصرة المحلية، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، عن استعدادها لتلبية مطالب متظاهري ناحية اقصى الثغر شمال المحافظة.

وقال مراسلنا، إن حكومة البصرة قررت الاستجابة لمطالب متظاهري ناحية اقصى الثغر شمال البصرة، مبينا ان أولى ثمرات الانتصار هو فتح مكتب للتشغيل خاص بالناحية وإعادة تفعيله لتشغيل العاطلين عن العمل في الشركات النفطية.

وأضاف ان المتظاهرين اشادوا بالموقف الحكيم والبطولي للشاب الشيخ نصار المالكي الذي قاد جموع المتظاهرين ويدير المفاوضات مع الوفود الرسمية لتحقيق الأهداف التي خرجت من اجلها التظاهرات.