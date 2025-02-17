2025-02-17 11:36:04 - المصدر: ايشان

أعلن نادي النصر السعودي عبر حسابه على منصة “إكس” عن تشكيلته التي ستواجه برسبوليس الإيراني اليوم الاثنين على أرض الأخير، في إطار الجولة الـ8 من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة. وضمت قائمة الفريق السعودي 20 لاعبا، مع غياب لافت للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دون أن يوضح النادي الأسباب وراء هذا الغياب. وكان نادي النصر […]

ظهرت المقالة لم يسافر إلى طهران.. رونالدو يغيب عن لقاء النصر أمام برسبوليس الإيراني أولاً على ايشان.



