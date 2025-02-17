2025-02-17 11:36:04 - المصدر: ايشان

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن التوقيتات المحددة لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق لا تزال قائمة دون أي تغيير، مشيرًا إلى التزام الحكومة بالجدول الزمني المتفق عليه مع الجانب الأمريكي، وفيما ا شدد العوادي على أهمية تعزيز العلاقات مع سوريا، أكد أن بغداد ماضية في بناء تعاون متين مع دمشق وفق […]

ظهرت المقالة الحكومة العراقية: انسحاب التحالف الدولي في موعده.. والعلاقات مع سوريا تتطور أولاً على ايشان.



