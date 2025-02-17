طقس العراق: أمطار وتصاعد للغبار هذا الأسبوع

2025-02-17 11:36:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما لفتت إلى تساقط للأمطار وتصاعد للغبار خلال الأسبوع الحالي. وذكر بيان للهيئة، أن “غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية”. وأضاف أن “درجات الحرارة العظمى ليوم […]

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