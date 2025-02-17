وفد تركي يصل كردستان لبحث "عملية السلام" بين حزب العمال وانقرة

2025-02-17 12:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

كشف الباحث في الشأن السياسي جمعة محمد كريم، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، عن وصول وفد تركي الى كردستان لبحث "عملية السلام" بين حزب العمال وانقرة.

وقال كريم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وفد إمرالي الذي يضم مجموعة من السياسين الكرد من تركيا يزور إقليم كردستان، لغرض إطلاع القيادات الكردية على رسالة من مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بخصوص عملية السلام مع تركيا".

واضاف ان "عملية معقدة وتحتاج إلى جهد كبير، كون الحرب قائمة منذ أكثر من أربعين عاماً، ولا بد أن تتوقف"، مبينا ان "زيارة الوفد إلى إقليم كردستان لغرض إطلاعهم على رسالة عبد الله أوجلان، والإطلاع عليه، ويكونوا شهود، على مقطع الفيديو الذي سيبث في الأيام المقبلة، والتي سيدعو فيها أوجلان للسلام مع تركيا".

وبين السياسي ان "عملية السلام تحتاج لمشاركة الأحزاب الكردية، والمنظمات، والمجتمع الدولي، وحتى الحكومة العراقية، باعتبار الموضوع يمس العراق"، مؤكدا ان "على تركيا تقديم المزيد من المبادرات والإصلاحات لتمضي عملية السلام، مثل إطلاق سراح معتقلين، ومنح المزيد من الحريات والحقوق للشعب الكردي في تركيا".

هذا وكشفت وكالة رويترز، عن تفاصيل المباحثات التي سيجريها وفد عراقي وصل تركيا مع حكومة اردوغان، حول تطبيق الاتفاقيات التي وقعت خلال زيارته الأخيرة الى بغداد وملف التواجد العسكري التركي داخل العراق.

وقالت وكالة "رويترز"، بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن مصدرا دبلوماسيا تركيا أكد لها بأن المباحثات ستتضمن شرطا تركيا بإعلان الحكومة العراقية تنظيم حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية"، بالإضافة الى التفاوض حول تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وانشاء "غرفة تخطيط عسكري مشتركة" لإدارة التحركات التركية داخل البلاد.

وأوضح الدبلوماسي التركي الذي رفض الكشف عن هويته للوكالة، أن حكومة انقرة "تتوقع" من الحكومة العراقية "إعلان حزب العمال منظمة إرهابية في اقرب وقت ممكن"، مشيرا الى أن المباحثات حول التواجد التركي في العراق ستكون مرتبطة بـ"قرار بغداد" حول تواجد الحزب.

يشار الى أن الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق، حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة العمل في البلاد"، استجابة لطلب تقدم به الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى السوداني خلال زيارته البلاد قبل أسابيع، حيث وقع مع الجانب العراقي سبعة وعشرين اتفاقية مشتركة تتعلق بالتبادل التجاري والتعاون الأمني.