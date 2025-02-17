الزوراء يفتتح سجله الآسيوي بمواجهة قوية بين الشرطة والعين

2025-02-17 12:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

يشهد ملعب الزوراء الرياضي، مساء اليوم الاثنين ، (17 شباط 2025)، حدثاً تاريخياً، حيث يستضيف أول مباراة رسمية آسيوية منذ افتتاحه، والتي ستجمع بين الشرطة العراقي والعين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا - النخبة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، وسط ترقب جماهيري لأداء الشرطة، رغم أن المواجهة تعد تحصيل حاصل بعد خروج الفريقين رسمياً من البطولة، حيث يمتلك الشرطة رصيد 3 نقاط، بينما حصل العين على نقطتين فقط.

ورغم عدم تأثير النتيجة على التأهل، فإن المباراة تكتسب أهمية خاصة للكرة العراقية، إذ أن فوز الشرطة سيضمن مقعدًا للأندية العراقية في دوري أبطال آسيا - النخبة 2026 - 2027. أما في حال الخسارة، مع فوز أحد الفرق الأردنية في بطولة دوري أبطال آسيا 2، فقد يؤدي ذلك إلى خسارة نادٍ عراقي لمصلحة نادٍ أردني في النسخة المقبلة