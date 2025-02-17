18 ألف رحلة جوية مدنية تعبر الأجواء العراقية في شهر

2025-02-17 12:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتوزارة النقل العراقية، يوم الاثنين، تسجيل 18,001 رحلة جوية مدنية عابرة فيالأجواء العراقية خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2025، وفقاً للإحصائيات الصادرة عنقسم الإحصاء والتخطيط والمتابعة في الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية.

وذكر المكتبالإعلامي للوزارة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إجمالي الرحلات الجويةفي العراق خلال الشهر ذاته بلغ 792 رحلة محلية، و7,868 رحلة دولية، بالإضافة إلى18,001 رحلة جوية مدنية عابرة، مما يعكس النشاط المتزايد لحركة الطيران في البلاد".

من جانبه، قالمدير عام الشركة، عباس صبار البيضاني، بحسب البيان، إن "مطار بغداد الدولي (ORBI) تصدّر المشهد بنسبة 41% من إجمالي الحركة الجوية، يليه مطار أربيلالدولي (ORER) بنسبة 26%، ثم مطار النجف الدولي (ORNI) بنسبة 19%، في حين توزعت النسب المتبقية على مطارات البصرةوالسليمانية وكركوك".

وأشار إلى أن"القدرة الاستيعابية لمطار بغداد الدولي تبلغ 7.5 مليون مسافر سنوياً، يليهكل من مطار أربيل والنجف بقدرة استيعابية تصل إلى 3 ملايين مسافر لكل منهما، ممايعكس الدور المحوري لهذه المطارات في دعم قطاع النقل الجوي العراقي وتعزيز حركةالسفر الإقليمية والدولية".