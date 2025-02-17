اعتقال سائقين يحملون كميات كبيرة من الحنطة غير المعفرة في صلاح الدين

2025-02-17 12:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة صلاح الدين، اليوم الاثنين، باعتقال ثلاثة سواق كانوا يحملون كميات كبيرة من الحنطة غير المعفرة مخالفة للضوابط، إضافة إلى شاحنة محملة بالأدوية دون أوراق رسمية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قسم شؤون السيطرات في صلاح الدين تمكن من اعتقال ثلاثة متهمين مع عجلاتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة المحافظة، اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد".

وأضاف أن "قسم شؤون السيطرات ضبط عجلتين كانت تنقلان حنطة غير معفرة، وهو ما يتعارض مع تعليمات وزارة الزراعة".

وأشار المصدر إلى أنه "تم ضبط عجلة ثالثة محملة بمواد طبية دون أوراق رسمية من وزارة الصحة، وكانت تحتوي على كميات كبيرة من الأدوية".

وأوضح أنه "تم ضبط المواد بشكل قانوني، وتم تسليم المتهمين والعجلات إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات".