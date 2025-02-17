وفد إمرالي ينقل رسالة عبد الله أوجلان إلى رئيس إقليم كوردستان

2025-02-17 12:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنوفد "إمرالي"، عقب لقائه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يومالاثنين، إيصال رسالة من الزعيم الكوردي عبد الله أوجلان إلى رئيس الإقليم والتيتضمنت رؤيته بشأن عملية السلام.

ووفد"إمرالي" هو مجموعة من السياسيين أو الشخصيات التي كانت تزور زعيم حزبالعمال الكوردستاني (PKK) عبد الله أوجلان، في سجن إيمراليبتركيا، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد منذ عام 1999.

وقال رئيس الوفدكسكين بايندر، في حديثه للصحفيين، إن "اللقاء تناول القضية الكوردية وأهميةنجاح عملية السلام".

وأشار بايندر،إلى أن "نجاح هذه العملية يعد ضرورياً لجميع أبناء الشعب الكوردي".

من جانبه، أكدنيجيرفان بارزاني دعمه الكامل لإنجاح عملية السلام، مؤكداً أهمية إيجاد حلول سلميةتخدم استقرار المنطقة وحقوق الشعب الكوردي.

وفي وقت سابق،استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين وفد إمرالي برئاسة بروينبولدان، حيث تم مناقشة الأوضاع السياسية وعملية السلام في تركيا، بالإضافة إلىتفاصيل اجتماعات الوفد مع أوجلان.

وقال بارزانيخلال اللقاء إن "عملية السلام مهمة، ويجب التعاون بين جميع الأطراف لإنجاحها،وأنا على استعداد لدعم هذه الجهود".