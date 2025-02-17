النقل: 18 ألف رحلة مدنية عابرة لأجوائنا العراقية خلال كانون الثاني 2025

2025-02-17 12:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، عن تسجيل 18,001 رحلة جوية مدنية عابرة في الأجواء العراقية خلال شهر كانون الثاني 2025.

وقال بيان، للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "تلك الاحصائيات صدرت عن قسم الإحصاء والتخطيط والمتابعة في الشركة العامة لادارة المطارات والملاحة الجوية".

‏وأضاف، ان "عدد الرحلات المحلية بلغت 792 رحلة، في حين الرحلات الدولية بلغت 7,868 رحلة، اما العابرة 18,001 رحلة جوية مدنية عابرة في الأجواء العراقية خلال شهر كانون الثاني". ‏

واشار البيان، الى أن "القدرة الاستيعابية لمطار بغداد الدولي تبلغ 7.5 مليون مسافر سنويا يليه مطار أربيل والنجف بـ 3 ملايين مسافر لكل منهما ما يعكس الدور المحوري لهذه المطارات في دعم قطاع النقل الجوي العراقي وتعزيز حركة السفر الإقليمية والدولية".