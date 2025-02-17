جنايات الكرخ: المؤبد بحق مجرم إرهابي فجر عبوة ناسفة على القوات الأمنية

2025-02-17 12:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين ، (17 شباط 2025)،حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي عن جريمة تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي جنوب بغداد عام 2013، أدى إلى اصابة اثنين.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الحكم صدر بحق الارهابي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".