منتخب المواي تاي يحرز 14 وساماً في بطولة الإمارات الدولية
2025-02-17 13:05:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
حقق منتخب العراق للمتقدمين للمواي تاي، أربعة عشر وساماً ملوناً في ختام منافسات بطولة الإمارات الدولية.
وذكر عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي، مصطفى جبار علگ في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" منتخبنا أحرز تسعة أوسمة ذهبية جاءت عن طريق اللاعبين، علي صدام وأكرم حسن ويوسف خالد ومصطفى أسامة وعبد الله أسامة وحسين علي ومهدي عباس ومصطفى وسام وسجاد علي".
وبيّن رئيس الاتحاد، أن" منتخب العراق حصد أربعة أوسمة فضية جاءت عن طريق علي حسين وصلاح صفاء وعلي مصطفى والحسن ضياء ، فيما حقق عبد الله شوقي الوسام النحاسي".
وأشار إلى أن " النتائج الإيجابية التي تحققت في منافسات بطولة الإمارات الدولية لها أثر كبير لدى أبناء اللعبة، مؤكداً أن اللاعبين الأبطال قدموا مستويات أكثر من رائعة، واستحقوا عن جدارة أوسمة التفوق، بالرغم من المنافسة الشديدة بين لاعبي الفرق الأخرى المشاركة في البطولة ".
حقق منتخب العراق للمتقدمين للمواي تاي، أربعة عشر وساماً ملوناً في ختام منافسات بطولة الإمارات الدولية.
وذكر عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي، مصطفى جبار علگ في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" منتخبنا أحرز تسعة أوسمة ذهبية جاءت عن طريق اللاعبين، علي صدام وأكرم حسن ويوسف خالد ومصطفى أسامة وعبد الله أسامة وحسين علي ومهدي عباس ومصطفى وسام وسجاد علي".
وبيّن رئيس الاتحاد، أن" منتخب العراق حصد أربعة أوسمة فضية جاءت عن طريق علي حسين وصلاح صفاء وعلي مصطفى والحسن ضياء ، فيما حقق عبد الله شوقي الوسام النحاسي".
وأشار إلى أن " النتائج الإيجابية التي تحققت في منافسات بطولة الإمارات الدولية لها أثر كبير لدى أبناء اللعبة، مؤكداً أن اللاعبين الأبطال قدموا مستويات أكثر من رائعة، واستحقوا عن جدارة أوسمة التفوق، بالرغم من المنافسة الشديدة بين لاعبي الفرق الأخرى المشاركة في البطولة ".