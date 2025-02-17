انخفاض احتياطي البنك المركزي العراقي في تشرين الثاني

2025-02-17 13:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي عن تراجع صافي احتياطياته الأجنبية بنسبة 1.59% خلال شهر تشرين الثاني 2024، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وأوضح البنك في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن "صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفض إلى 137.09 تريليون دينار، مقارنة بشهر تشرين الأول الذي بلغ فيه 139.31 تريليون دينار، كما سجل تراجعًا سنويًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث كانت الاحتياطيات حينها 147.148 تريليون دينار".

وأضاف التقرير أن "النمو السنوي لهذه الاحتياطيات شهد انخفاضًا بنسبة 7.05%".

من جهة أخرى، أشار البنك إلى "انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي خلال شهر تشرين الثاني، حيث بلغ 1,510 دينار مقابل الدولار، مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سجل فيه 1,520 دينار".