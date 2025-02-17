شرطة البصرة تقبض على الشاب الذي قتل والديه رميا بالرصاص اثناء النوم

2025-02-17 13:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، عن الإطاحة بقاتل والديه في الحيانية خلال عملية أمنية محكمة.

وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنها ألقت القبض على متهم أقدم على قتل والديه في منطقة الحيانية، وذلك في عملية نوعية نفذتها بعد تحريات مكثفة".

وأضافت أن "العملية جاءت عقب تلقي بلاغ عن الجريمة، حيث باشرت فرق التحري والمتابعة بجمع المعلومات وتحديد موقع المتهم، ليتم القبض عليه خلال وقت قياسي دون منحِه فرصة للفرار وضبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة"،

وبينت قيادة شرطة البصرة أنه "تمت إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه"،

وكان أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن شاباً في العشرين من عمره قتل والديه رميا بالرصاص اثناء نومهما، بمنطقة الحيانية في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن شاباً من مواليد 2006 أقدم فجر اليوم على قتل والده ووالدته رمياً بالرصاص وهما نائمان على فراشهما في حي الشعلة بمنطقة الحيانية في محافظة البصرة".

وأضاف أن "القاتل لاذ بالفرار، فيما طوقت القوات الأمنية مكان الحادث وبدأت عمليات البحث عن المتهم، كما فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الجريمة".



