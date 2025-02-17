الأمم المتحدة: الحكومة العراقية جادة بمكافحة المخدرات وتعاونها أسهم بضرب شبكات دولية

2025-02-17 13:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أكدت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن تعاون العراق أسهم بضرب شبكات المخدرات الدولية، فيما بينت أن تصاعد كمية مضبوطات المخدرات بالعراق يدل على أن هناك خططاً يتم تنفيذها.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في العراق، علي البرير لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك جدية كبيرة في مكافحة المخدرات في العراق من رئاسة الوزراء، ووزارتي الداخلية، والصحة وكل الجهات المختلفة، وهناك تصاعد في كمية المضبوطات مما يدل على أن هناك خططاً محكمة يتم تنفيذها من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الاخرى وخصوصا المديرية العامة لمكافحة المخدرات"، لافتاً إلى أن "زيادة المضبوطات تدل على أن العراق قادر على الكشف عنها".

وأشار إلى أن" توجه الدولة في إطار توفير العلاج والعقوبات البديلة في موضوع المخدرات ليس فقط الارتكاز على السجن والعقاب وإنما على التأهيل للانفكاك من الإدمان وهذه الظاهرة مهمة"، مبيناً أننا "نتطلع الى تطوير العمل في إطار التوعية المجتمعية في هذه المسألة مع العراق".

وأوضح أن "هناك زيادة في التعاون الدولي مع العراق وخصوصا دول الجوار، وهذا من خلال التقارير التي نستمع لها من العراق ودول الجوار ومن مكتبنا، حيث نحاول دعم هذه المسألة عن طريق القيام برحلات الى دول الجوار لتحفيز التعاون مع العراق في مكافحة المخدرات"، مؤكداً أن "هناك تطورات إيجابية، وأن الجهود التي قام بها وزير الداخلية والمدير العام لمكافحة المخدرات مهمة جدا".

وتابع: "نحن على وعي أنه ليس كل الدول ظروفها الأمنية والسياسية مستقرة ويؤدي ذلك أحياناً الى بعض الضغط على الحدود العراقية، ولكن بصورة عامة هناك تطور وضرب لعدد من الشبكات الدولية من خلال التعاون بين العراق ودول الجوار".