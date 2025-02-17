حملة الكشف عن رفات الأنفال.. عينات الدم تفتح أبواب الكشف عن مصير الآلاف

2025-02-17 13:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بدأتالفرق المتخصصة المرحلة الثانية من جمع عينات الدم من ذوي المؤنفلين في قضاءجمجمال، بهدف تعزيز الجهود في التعرف على رفات ضحايا حملة الأنفال التي أودت بحياةالآلاف من الأبرياء.

وقال رمك رمضان،قائمقام قضاء جمجمال، لوكالة شفق نيوز، إن "المرحلة الثانية من عملية جمععينات الدم من أقارب المؤنفلين في جمجمال، قد بدأت"، مؤكداً أنها"ستستمر لمدة خمسة أيام".

وأضاف رمضان، أن"الإقبال من قبل ذوي المؤنفلين على تقديم العينات كان إيجابياً، حيث تواصلالفرق المختصة أخذ العينات يومياً وفقاً لقدرتها، ومن المقرر أن يستمر العمل خلالالأيام المقبلة"، مبيناً أن "يوم أمس ومع بداية المرحلة الثانية شهد أخذ76 عينة".

وفيما يتعلقبالمرحلة الأولى من العملية، أشار رمضان، إلى "تسجيل 362 شخصاً ضمن قوائمالمؤنفلين، ولكن تم جمع 205 عينات دم فقط، وذلك بسبب عدم وجود أقارب على قيدالحياة لبعض الضحايا، مما يشكل نسبة ضئيلة وفقاً للمعايير الدولية".

وتعد عملية جمععينات الدم خطوة أساسية في التعرف على رفات ضحايا الأنفال، حيث يتم إجراء تحاليل DNA لمطابقةالحمض النووي للرفات المُستخرجة من المقابر الجماعية مع عينات الدم التي تُجمع منذوي المؤنفلين، مما يساهم في تأكيد هوياتهم وإعطائهم التكريم الذي يستحقونه.

ومنذ سقوط نظامالبعث خلال العام 2003، تم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية في مناطق متفرقة منالعراق، تحتوي على رفات الآلاف من الضحايا الذين أُعدموا خلال حملة الأنفال فيأواخر الثمانينيات. نتيجة لذلك، بدأت الجهات المختصة جمع عينات الدم من أقاربالضحايا وإجراء فحوصات DNA لمقارنتها مع عينات من الرفات، فيمحاولة لتحقيق العدالة وإعادة الحقوق التاريخية للضحايا.