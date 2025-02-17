نيجيرفان بارزاني يؤكد دعمه الكامل لإنجاح عملية السلام في تركيا

2025-02-17 13:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، دعمه الكامل لإنجاح عملية السلام في تركيا، مشيراً إلى أن الحرب والسلاح لا يمكنهما حل أي مشكلة.

وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان خلال استقباله، اليوم، وفد إمرالي الذي يزور الإقليم لمناقشة جهود استئناف عملية السلام في تركيا.

وذكر بيان صدر عن رئاسة الاقليم ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني جدد خلال الاجتماع، دعمه الكامل لإنجاح عملية السلام في تركيا، مؤكداً أن هذه العملية تمثل فرصة تاريخية مهمة يجب العمل على إنجاحها وتعزيز الأخوة بين الكورد والأتراك، لأن السلام ضرورة للجميع في تركيا والمنطقة.

كما صرّح الرئيس نيجيرفان بارزاني قائلاً: “منذ البداية، عملنا دائماً من أجل أن تكون عملية السلام خياراً استراتيجياً، وأن تُحل القضايا بطريقة سلمية، لأن التجربة أثبتت أن الحرب والسلاح لا يمكنهما حل أي مشكلة.” كما أعرب عن أمله في أن يتعامل حزب العمال الكوردستاني (PKK) مع العملية برؤية استراتيجية، محذراً من إضاعة هذه الفرصة.

من جانبه، نقل وفد إمرالي تحيات وتقدير خاص من عبد الله أوجلان إلى الرئيس نيجيرفان بارزاني، مشيداً بالخطوات التي تم اتخاذها في العملية.

كما أعرب الوفد عن تقديره لجهود الرئيس نيجيرفان بارزاني في دعم مساعي السلام سابقاً وحالياً، داعياً إلى استمرار دوره في دعم وإنجاح العملية.



