2025-02-17 13:25:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بالوكالة، كمال محمد، أن جميع العوائق أمام استئناف تصدير النفط قد أزيلت، مشيراً إلى إمكانية استئناف التصدير قبل شهر آذار. وقال كمال محمد إن جميع العوائق أزيلت، ومن الممكن استئناف تصدير النفط قبل حتى شهر آذار. وأوضح أن رئيس الجمهورية قد وقع على تعديل قانون الموازنة، ولم يتبقَّ سوى نشره في جريدة الوقائع العراقية ليصبح ساري المفعول. وأضاف: ليس شرطاً أن يستأنف تصدير النفط في آذار، ربما يتم ذلك قبل ذلك التاريخ، فالإجراءات القانونية انتهت، ومن الناحية الفنية لا توجد لدينا أي مشكلة. لكنه أشار إلى أن الجانب التركي ينبغي أن يكون مستعداً أيضاً لاستئناف التصدير. وكشف أن وفداً من وزارة النفط الاتحادية سيزور أربيل الليلة، ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات يوم الثلاثاء. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام