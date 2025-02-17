مؤسسة قيراط للتطوير الاقتصادي تشيد بقرار توطين صناعة الذهب

2025-02-17 13:25:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكد الدكتور غسان التميمي، عضو منتدى بغداد الاقتصادي رئيس مؤسسة قيراط التطوير الاقتصادي أن القرار الحكومي بتوطين صناعة الذهب، انما سيعيد لمهنة صياغة الذهب، دورها في تعزيز الصناعة الوطنية المحلية للمعان الثمينةً والتي ستسهم في دعم وتعزيز اقتصادنا الوطني. وقال التميمي، ان ايلاء دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاهتمام لهذا القطاع الاقتصادي المهم سيسهم بتحقيق التطور في هذه الصناعة الوطنية . وأشار غسان الى ان العراق كان من اقدم البلدان التي تشتهر بصياغة الحلي الذهبية وقد تعرضت هذه المهنة الى تراجعاً ابان الحقبة السابقة ما قاد الى اعتماد المصوغات من دول الجوار واستيرادها بالعملات الصعبة . وذكر التميمي، ان هذا القرار سيحقق جدوى اقتصادية من خلال التوطين الذي سيسهم في توفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، وكذلك سيسهم في توفير العملات الصعبة بسبب استيراد المصوغات. واوضح غسان ان مؤسسة قيراط للتطوير الاقتصادي وهي احدى مؤسسات المجتمع المدني ومجازة رسمياً من قبل دائرة المنظمات في امانة مجلس الوزراء لتمثيل العاملين في قطاع صناعة المعادن الثمينة امام اجهزة الدولة والتعاون معها ولغرض اعادة احياء هذه المهن والمحافظة على تراث البلد الغني بالمصوغات الذهبية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام