وزير الزراعة يوجه باستنفار الجهود وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة إصابات الجاموس

2025-02-17 14:10:10 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه وزير الزراعة عباس المالكي، اليوم الإثنين، باستنفار جهود الوزارة وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة إصابات الجاموس. وقالت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن الوزير عباس المالكي، وجه كوادر الوزارة بأن بتشكيل غرفة عمليات وإستنفار الجهود والأنشطة والفعاليات البيطرية اللازمة بشأن متابعة الحالات المرضية التي أُصيبَ بها حيوانات الجاموس في مناطق الفضيلية وجرف النداف والنهروان وحي الوحدة في محافظة بغداد. وتضمنت توجيهات الوزير: تكثيف عمليات الرصد والتحري والقيام بالإجراءات الإحترازية لتقويض الحالات المرضية والكشف عن مسبباتها، وقيام الكوادر البيطرية المختصة بإجراءات وقائية سريعة وعقد إجتماعات فنية حال ظهور الحالات المرضية للجاموس وبإشراف وكيل الوزارة الفني ميثاق عبد الحسين الخفاجي وبمتابعة مباشرة من مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي. وبينت الوزارة، أنه تم عقد إجتماعاً فنياً للجنة الرأي في دائرة البيطرة برئاسة المدير العام، شدد خلاله على توجيه المستشفيات البيطريّة الإستمرار بعمليات الرصد والتحري عن إصابات مرض الحمى القلاعية والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها أو الإصابة. ولفتت إلى أنه يجري الاستمرار بمنع حركة الحيوانات من وإلى البؤر المصابة ولمدة 14 يوماً، وتزويد المستشفيات بمعقمات الفايروسات لرش الحضائر والمضادات الحيوية وغيرها، والتأكيد على سحب العينات المرضية ومطابقة نتائج الفحوصات المختبرية مع المختبرات المرجعية في بريطانيا. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام