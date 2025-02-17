2025-02-17 14:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تتواصل أعمال الصيانة في ملعب البصرة الدولي استعداداً لاحتضان الاستحقاقات الرياضية المقبلة، وفي مقدمتها مباريات المنتخب الوطني في التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم، إضافة إلى بطولة غرب آسيا لألعاب القوى التي ستقام في 20 نيسان المقبل.

وقال مدير مدينة البصرة الرياضية، لطفي الجزائري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن " العمل يجري على قدم وساق لتأهيل مضمار الملعب، حيث تمت صيانة المناسيب والانحرافات والزوايا الخاصة بالمضمار، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة للخرسانة وصب الطبقة التحضيرية الأولى قبل فرش الطبقة الرئيسة".

وأشار الجزائري إلى أن" اتحاد ألعاب القوى العراقي، باعتباره المستفيد الأساسي من المضمار، تمت الاستعانة به لضمان مطابقته للمواصفات الدولية، لاسيما أنه سيحتضن أكثر من 26 مسابقة رياضية خلال الفترة القادمة".

وأوضح الجزائري أن" أعمال الصيانة لا تقتصر على المضمار فقط، بل تشمل تجهيزات متعددة داخل الملعب، منها تحديث نظام التبريد في غرف اللاعبين والمرافق الفنية، بالإضافة إلى تحسين الإنارة والصوتيات، مع إجراء تحديثات في ملعبي التدريب داخل المدينة الرياضية."

وتابع الجزائري :" من المقرر أن يكون الملعب جاهزاً بالكامل بحلول الأول من آذار، على أن يستضيف المنتخب الوطني العراقي معسكره التدريبي في المدينة الرياضية، في الحادي عشر منه، أي قبل موعد مباراته مع المنتخب الكويتي بتسعة أيام حسب جدول الإعداد للتصفيات الحاسمة، حيث سيستخدم فنادق المدينة الرياضية وملعب التدريب المغلق المخصص له ".