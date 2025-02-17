إنجاز الأوراق الرسمية للاعب ساربسبورغ النرويجي إيمار شير
2025-02-17 14:15:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن اتحاد الكرة، اليوم الاثنين، عن إنجاز الأوراق الرسميّة كافة، الخاصّة باللاعبِ العراقيّ المُحترف في صُفوفِ ساربسبورغ النرويجي إيمار شير.
وذكر عُضو المكتب التنفيذيّ للاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، عضو دائرة المنتخبات، غانم عريبي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" لجنةَ اللاعبين المُحترفين نجحت في إصدارِ الأوراق المطلوبةِ للاعب كافة بما فيها جواز سفره بعد عملٍ مستمر في العاصمةِ بغداد ، ومدينةِ أربيل ، والسفارتين العراقيتين في مدينتي أوسلو وبرلين"، مضيفاً أن" قسمَ العلاقات في الاتحادِ، وبالتعاونِ مع لجنةِ المُحترفين، بدأ فعلياً إجراءات نقل ملف اللاعب من الاتحادِ السويديّ إلى الاتحاد العراقيّ، كي يكون لائقاً من الناحيتين الإداريّة والقانونيّة لتَمثيلِ المنتخبِ الوطني".
وأضاف عريبي أن" اللاعبَ صاحب الـ(22) عاماً يلعبُ في خطِ الوسط ، وكانت له تجاربُ احترافية مهمة في عدة دورياتٍ أوروبية، أبرزها السويدي والإيطالي والهولندي قبلَ أن يحطَّ الرحالَ في الدوري النرويجي المُمتاز".
أعلن اتحاد الكرة، اليوم الاثنين، عن إنجاز الأوراق الرسميّة كافة، الخاصّة باللاعبِ العراقيّ المُحترف في صُفوفِ ساربسبورغ النرويجي إيمار شير.
وذكر عُضو المكتب التنفيذيّ للاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، عضو دائرة المنتخبات، غانم عريبي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" لجنةَ اللاعبين المُحترفين نجحت في إصدارِ الأوراق المطلوبةِ للاعب كافة بما فيها جواز سفره بعد عملٍ مستمر في العاصمةِ بغداد ، ومدينةِ أربيل ، والسفارتين العراقيتين في مدينتي أوسلو وبرلين"، مضيفاً أن" قسمَ العلاقات في الاتحادِ، وبالتعاونِ مع لجنةِ المُحترفين، بدأ فعلياً إجراءات نقل ملف اللاعب من الاتحادِ السويديّ إلى الاتحاد العراقيّ، كي يكون لائقاً من الناحيتين الإداريّة والقانونيّة لتَمثيلِ المنتخبِ الوطني".
وأضاف عريبي أن" اللاعبَ صاحب الـ(22) عاماً يلعبُ في خطِ الوسط ، وكانت له تجاربُ احترافية مهمة في عدة دورياتٍ أوروبية، أبرزها السويدي والإيطالي والهولندي قبلَ أن يحطَّ الرحالَ في الدوري النرويجي المُمتاز".