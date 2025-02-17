مستشفى "هيوا" في السليمانية: الإقليم تجاوز أزمة الأدوية

2025-02-17 14:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدمدير مستشفى "هيوا" لعلاج الأورام السرطانية في السليمانية ايادالنقشبندي، يوم الاثنين، تزايد حالات الإصابة بالسرطان في العراق والعالم، فيماأشار إلى أن الإقليم لم يعد يعاني من نقص في الأدوية.

وقال النقشبندي،لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان ليس ظاهرة محلية، بليمتد إلى المستوى العالمي، مما يتطلب جهداً أكبر في التوعية والتشخيص المبكر عبرالمراكز المتخصصة"، مبيناً أن "أبرز التحديات التي نواجهها حالياً تتمثلفي نقص البناية، ولكن هناك تفاؤل كبير بأن يتم وضع حجر الأساس لمستشفى هيوا الجديدخلال العام 2025، مما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى".

وحول أزمةالأدوية، أشار النقشبندي، إلى أن "مشكلة نقص الأدوية التي واجهت الإقليم فيعامي 2023 و2024 تم حلها بشكل جيد، ولا توجد أية مشكلات حالياً، ومن المتوقعاستمرار هذا الاستقرار خلال العام الجاري".

وأضافالنقشبندي، أن "نحو 40% من المرضى المسجلين في مستشفى هيوا هم من خارجالسليمانية وخارج إقليم كوردستان، حيث تستقبل المستشفى المصابين بالأمراضالسرطانية من مختلف المحافظات العراقية"، كاشفاً عن "جهود مكثفة لوضعحجر الأساس للمبنى الجديد لعلاج الأورام السرطانية، مما سيشكل خطوة مهمة في تطويرالقطاع الصحي في الإقليم".

ويُعتبر مستشفى"هيوا" في السليمانية من أهم المراكز المتخصصة في علاج الأورام في إقليمكوردستان والعراق، حيث يستقبل المرضى من مختلف المحافظات، ويوفر خدماتتشخيصية وعلاجية متقدمة.