بعد تقرير شفق نيوز.. الزراعة العراقية تستنفر لمواجهة "فيروس غامض" يفتك بالجاموس

2025-02-17 14:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه وزير الزراعة العراقي عباسالمالكي، يوم الإثنين، باستنفار جهود الوزارة وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة إصاباتالجاموس.

يأتي ذلك بعد تقرير نشرته وكالة شفق نيوز، رصدتفاصيل "فيروس غامض" يؤدي لنفوق الجاموس.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"الوزير عباس المالكي، وجه كوادر الوزارة بأن بتشكيل غرفة عمليات وإستنفارالجهود والأنشطة والفعاليات البيطرية اللازمة بشأن متابعة الحالات المرضية التي أُصيبَبها حيوانات الجاموس في مناطق الفضيلية وجرف النداف والنهروان وحي الوحدة فيمحافظة بغداد".

وتضمنت توجيهات الوزير: "تكثيف عملياتالرصد والتحري والقيام بالإجراءات الإحترازية لتقويض الحالات المرضية والكشف عنمسبباتها، وقيام الكوادر البيطرية المختصة بإجراءات وقائية سريعة وعقد إجتماعاتفنية حال ظهور الحالات المرضية للجاموس وبإشراف وكيل الوزارة الفني ميثاق عبدالحسين الخفاجي وبمتابعة مباشرة من مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزةالخفاجي".

وبينت الوزارة، أنه "تم عقد إجتماعاًفنياً للجنة الرأي في دائرة البيطرة برئاسة المدير العام، شدد خلاله على توجيهالمستشفيات البيطريّة الإستمرار بعمليات الرصد والتحري عن إصابات مرض الحمىالقلاعية والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها أو الإصابة".

ولفتت إلى أنه "يجري الاستمرار بمنع حركةالحيوانات من وإلى البؤر المصابة ولمدة 14 يوماً، وتزويد المستشفيات بمعقماتالفايروسات لرش الحضائر والمضادات الحيوية وغيرها، والتأكيد على سحب العيناتالمرضية ومطابقة نتائج الفحوصات المختبرية مع المختبرات المرجعية فيبريطانيا".

وكانت وكالة شفق نيوز، كشفت يوم أمس، عن انتشار"فيروس غامض" أدى إلى نفوق مئات رؤوس الجاموس، وسط عجز المربين عناحتواء الأزمة وتأخر استجابة الجهات المعنية، وذلك في محافظة بابل.

وبحسب أحد مربي الجاموس، وهو حامد رهيف، فإنهأكد أن الخسائر فادحة والفيروس مستمر بالانتشار، حيث فقد لوحده 25 رأساً حتى الآن،بينما فقد مربون آخرون أعداداً أكبر.

ويقول رهيف لوكالة شفق نيوز، إن "المرضاجتاح القرية منذ 10 أيام، والمواشي تصاب بارتفاع حرارة شديد ثم تموتسريعاً"، مبيناً "حاولنا العلاج لكن دون فائدة، والبيطرة لم توفراللقاحات في الوقت المناسب".

في المقابل، يؤكد مدير دائرة البيطرة في بابلأحمد فرهود أن حملات التلقيح والتعفير مستمرة، لكن بعض المربين امتنعوا عن تلقيحمواشيهم، مما زاد من تفشي الفيروس.

ومع استمرار تفشي الفيروس، يواجه مربو الجاموسمشكلة التخلص من المواشي النافقة، حيث يلجأ بعضهم إلى رمي الجثث على الطرقاتالعامة، مما يزيد من خطر انتشار العدوى، بينما تقوم فرق البلدية والبيطرة بجمع هذهالجثث وإتلافها، إلا أن تأخر عمليات الإزالة يجعل المنطقة مهددة بانتشار الأوبئةوالأمراض.