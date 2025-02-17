البرلمان العراقي يلغي جلسة اليوم بعد اجتماع مع العامري

2025-02-17 14:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، سحب جدول أعمال الجلسة وإلغاء انعقادها بعد وصول رئيس منظمة بدر هادي العامري إلى مبنى المجلس.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن قرار إلغاء الجلسة جاء بعد اجتماع جمع العامري مع النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي ورؤساء الكتل السياسية في الإطار التنسيقي، بهدف حسم قانون الحشد الشعبي.

وفي وقت سابق، عزا النائب عباس الجبوري سبب تأخير التصويت على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، إلى وجود مادة في القانون قد تُحيل نحو 4 آلاف مقاتل من جيل "أبو مهدي المهندس" إلى التقاعد، ما عطل التصويت.

وأشار الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إلى رفض الكتل السياسية في الإطار التنسيقي لهذه المادة، مؤكدًا أنها تمثل "مجزرة" بحق الحشد، في وقت ذكر مصدر نيابي أن هذه المادة قد تشمل أيضًا رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، إذا تم إقرارها.