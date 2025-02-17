2025-02-17 14:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية،اليوم الاثنين، عن تحركها للتحقيق عن وجود فصائل مسلحة أجنبية داخل العراق.

وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت، لوكالة شفق نيوز،إن "اللجنة لا تمتلك أي معلومات بشأن وجود فصائل أجنبية مسلحة داخل معسكراترسمية في العراق، وسوف تحقق بذلك من خلال لجان تحقيقية مختصة".

وأضاف وتوت، أن "هذه المعلومات إن أتضحأنها صحيحة، فهو أمر خطير وغير صحيح، وسيكون لنا موقف تجاهه، وذلك بعد التحقق منصحة تلك التقارير والمعلومات"، مبينا "نحن لم نلمس أي شيء بهذا الخصوصعلى أرض الواقع من خلال اتصالاتنا ومصادرنا المختلفة من الأجهزة الاستخباراتيةوغيرها".

وكان السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزارحيدر، أكد يوم الخميس الماضي، وجود فصائل مسلحة أجنبية داخل الأراضي العراقيةمصنفة إرهابياً دولياً.

كما أن السياسي والمحافظ السابق عدنان الزرفي،قد حذر من إيواء فصائل مسلحة أجنبية مصنفة على قوائم الإرهاب داخل العراق، وقال إنذلك من شأنه أن يهدد الأمن القومي العراقي.

وذكر الزرفي، في تدوينة له على منصة إكس، إنمتغيرات سياسية وأمنية متسارعة في الشرق الأوسط تطرح أسئلة عن دور الحكومة والدولةسابقاً ولاحقاً بهذا الملف الخطير.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديثعن فصائل أجنبية دخلت وتمركزت في العراق، بعد انتهاء فرص استمرارهم في سوريا، مثللواء "فاطميون" و"زينبيون" وهما ميليشيات أفغانية وباكستانية،جندتهما إيران في دمشق، بالإضافة إلى الحديث عن معسكرات داخل العراق خاصة لحزبالعمال المناوئ لتركيا.