العراق يفوز برئاسة اتحاد غرب آسيا للمصارعة

2025-02-17 14:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز رئيسالاتحاد العراقي للمصارعة، شعلان عبدالكاظم، يوم الإثنين، برئاسة اتحاد غرب آسياللعبة.

وقال مراسل وكالة شفقنيوز، إن المؤتمر الإنتخابي الذي أقامته الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للعبة،عقد، اليوم، في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بحضور ممثلي سبعة اتحاداتوطنية هي العراق، إيران، الأردن، فلسطين، لبنان، اليمن، وسوريا.

وشهد المؤتمر أيضاًانتخاب ثلاثة نواب لرئيس الإتحاد وسبعة أعضاء من الدول المذكورة، بينهم ثلاثة منالعنصر النسوي تعزيزاً لدور المرأة في تطوير الرياضة، حيث فازت العراقية ليزا رستمبعضوية الاتحاد.