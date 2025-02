2025-02-17 14:30:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أوضح وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الإثنين، أن بغداد ستستقبل 300 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق. وقال وزير النفط إن "صادرات النفط من إقليم كردستان العراق ستستأنف في غضون الأسبوع المقبل". وأضاف أن بغداد ستستقبل 300 ألف برميل يوميا من الإقليم. وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الثروات الطبيعية […]

The post بغداد ستستقبل 300 ألف برميل يومياً من الإقليم بعد استئنافه الأسبوع المقبل appeared first on جريدة المدى.