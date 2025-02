البصرة.. القبض على متهم بقتل والديه في الحيانية

2025-02-17 14:30:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تمكنت قيادة شرطة محافظة البصرة من إلقاء القبض على متهم أقدم على قتل والديه في منطقة الحيانية، وذلك خلال عملية نوعية نُفذت بعد تحريات مكثفة. وذكرت القيادة في بيان تلقته (المدى)، أن "العملية جاءت بعد تلقي بلاغ عن وقوع الجريمة، حيث باشرت فرق التحري والمتابعة بجمع المعلومات وتحديد موقع المتهم". وأضاف البيان: "نجحت القوات […]

