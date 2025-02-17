مادة كيميائية تصبح مصدر رزق لعوائل عراقية (صور)

2025-02-17 15:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ مع قلة فرص العمل وازدياد متطلباتالمعيشة، بدأ الكثير من الشباب بالتوجه إلى التفكير والبحث عن طرق جديدة لكسبالرزق، ومنها تطوير مادة "الإيبوكسي" الكيميائية وتحويلها إلى أعمالفنية تستهوي أذواق الناس وتدخل في استخداماتهم اليومية كمواد للزينة أو لحفظالأشياء الثمينة.

و"الإيبوكسي" هو نوع من الراتنجاتالاصطناعية التي تُستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية والهندسية، حيث يتم خلطعنصر "Epoxide"مع "Hardener"الصلب ليتكون بذلك تفاعلاً كيميائياً يشكل مادة لاصقة ومرنة سهلة التكوين تتصلبفيما بعد مشكلةً قطعاً فنيةً تستخدم للكثير من الأعمال الفنية.

اختلاط الحاجة بالفن

وتقول أم جنى، إحدى صانعات"الإيبوكسي" من محافظة البصرة، لوكالة شفق نيوز، إن "هوايتي بهذهالمادة بدأت بسبب الظروف المعيشية وتفكيري بضرورة كسب المال من عمل قليل التكلفةوكثير الطلب ولا يستنزف الوقت ولا يحتاج للخروج من البيت أو التنقل".

وتضيف "تعرفت على مادة الإيبوكسي عام 2017وبدأت بالتفكير بالعمل بهذا المجال وكان المساعد الأول لي هو برنامجاليوتيوب".

وتتابع، إن "الشهادة الدراسية لم تكنحاجزاً بين التفوق والإبداع والتعلم فأنا لم أكمل المرحلة الإعدادية وأعيش مع أهليفي بيت بمنطقة زراعية في قضاء أبي الخصيب وعندما بدأت أولى مراحل العمل كنت أمربظروف صعبة وأعيش أياماً عصيبة أنا وابنتي بعد أن توفي زوجي".

وتبين أم جنى "انطلق مشروعي بمبلغ 50 ألفمع هذه المادة الكيميائية التي بدأت حياتي تتغير معها إلى الأحسن وبدعم كبير منوالدي الذي رافقني طوال فترة عملي".

عمل وهواية وقصة نجاح

وتؤكد أم جنى أن "المواد اللازمة لصناعةالإيبوكسي متوفرة في محال مخصصة وأيضاً تباع عبر الإنترنت ومواقع التواصلالاجتماعي وهناك مواداً تكميلية لصناعة القطع الفنية مثل القوالب الجاهزة والأخشابوالإكسسوارات وحتى الورد الطبيعي والاصطناعي وأحياناً نضع مواد ثمينة تحمل ذكرياتجميلة لبعض الأشخاص وحسب طلب الزبائن ليتم صياغة القطع الفنية بطريقة جميلةيختارها الزبون وبما يتناسب مع ذائقته".

وتوضح أن "غرفة تجارة البصرة وبعض منظماتالمجتمع المدني تقيم دورات تدريبية ساهمت بتطوير عملنا والتواصل مع العاملين بهذا المجالللوصل إلى الفائدة القصوى والمعرفة الكاملة عبر تبادل الخبرات وتكوين علاقات عملناجحة، وبدأت مرحلة العمل بالتنامي وصولاً إلى تسويق الأعمال الفنية وبيعها منخلال مواقع التواصل الاجتماعي وعبر خدمات التوصيل".

الطموح والهدف

وتطمح أم جنى إلى توسعة عملها المستمر منذ أكثرمن ثمان سنوات وتطويره ليصبح أكبر وأكثر استيعاباً للطلبات الزبائن وإنشاء ورشةخاصة بها يعمل فيها عاملين ينتجون قطعاً فنية كثيرة تسوق إلى المحافظات العراقيةوحتى إلى دول العالم، فالأسواق العراقية لا تخلو من مجسمات وقطع مستوردة ومصنوعةمن مادة "الإيبوكسي"، متطلعةً إلى دعم حكومي ينمي قدرات الشباب في العملويعزز القطاع الخاص بتنوع المجالات والأعمال.