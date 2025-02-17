النجف تشيع رفات 12 من ضحايا مجزرة سجن بادوش (صور)

2025-02-17 15:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدتمحافظة النجف، يوم الاثنين، مراسم تشييع ودفن رفات 12 من ضحايا مجزرة سجن بادوش،الذين قضوا خلال اجتياح تنظيم "داعش" مدينة الموصل.

وقال مراسلوكالة شفق نيوز، إن مراسم التشييع انطلقت من دائرة الطب العدلي، بحضور ذوي الضحاياوكوادر شعبة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء – النجف، قبل التوجه إلى المقبرةالنموذجية، حيث دفنت الرفات في المقبرة الخاصة بـ"الشهداء".

وقبل أيامقليلة، شيّعت محافظة ذي قار، رفات أحد ضحايا مجزرة سجن بادوش التي ارتكبها تنظيمداعش في العام 2014.

وتعد مجزرة سجنبادوش واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش" خلال اجتياحهلمحافظة نينوى في العام 2014، حيث أقدم على إعدام مئات السجناء بعدتصفيتهم على أسس طائفية.