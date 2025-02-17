تحول رقمي في العراق.. السوداني يكشف خطة لتحسين الخدمات ومكافحة الفساد

2025-02-17 15:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين ، (17 شباط 2025)،مركز التحول الرقمي والأتمتة في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشدداً على أهمية التحول الرقمي في توفير الخدمة المباشرة وتقليل الكلف ومحاربة الفساد.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء أجرى جولة في المركز، حيث اطلع على الآلية الجديدة في اعتماد الأتمتة وإنهاء العمل الورقي، وذلك تطبيقاً لرؤية الحكومة في تنفيذ الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية والروتين.

وأشار إلى أن "هذا المنجز في التحول الرقمي والأتمتة يأتي بالتوازي مع اعتماد التكنولوجيا الحديثة، والتي بدأت اليوم من وزارة التعليم العالي التي يعول عليها في تقديم الحلول والنماذج المتطورة، بما في ذلك العلماء والأساتذة والكفاءات".

كما أكد "رئيس مجلس الوزراء أن التحول الرقمي ليس مجرد خطوة متفرقة، بل يشمل كل التعاملات الحكومية، بدءاً من إجراءات التقديم للطلاب وصولاً إلى القبول وتعاملات الموظفين والمواطنين".

وأشار إلى أن "2500 موظف يعملون في مقر الوزارة، مما يشكل نقطة تحول هامة في الوزارة، معتبراً أن تحويل طلبات المواطنين إلى الشكل الإلكتروني سيجعل العملية أكثر سهولة".

وأشار السوداني إلى "تشكيل اللجنة العليا للتحول الرقمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، كي يكون التحول الرقمي قراراً فاعلاً،كما تقرر تأسيس مركز وطني للتحول الرقمي ومركز وطني للأمن السبراني بناءً على دراسة فنية قدمتها اللجنة".

وأكد أن "البرنامج الحكومي يربط الحكومة الحالية بالتحول الرقمي، قائلاً: "نريد أن يكون التحول الرقمي ملموساً للمواطن من خلال الخدمة المقدمة له، وليس مجرد استعراض إعلامي".

وأضاف رئيس الوزراء أن "الحكومة تسعى إلى إنشاء هيئة مستقلة أو وزارة معنية بالتحول الرقمي والأمن السبراني خلال ثلاث سنوات" ، مشيراً إلى أن "الخطط لا تمنع مبادرة الوزارات في تحسين خدماتها عبر التحول الرقمي".

كما لفت إلى أن التحول الرقمي يساعد في تجاوز عقبات الالتماس بين المواطن والموظف، وهو ما يوفر خدمة مباشرة ويقلل الكلف ويحارب الفساد".

وأوضح أن "تحسين هذه الخدمة وتيسيرها للمواطن هو السبيل لتحقيق شعار الحكومة في تقديم الخدمة والمتابعة، والانضمام إلى العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية".

واختتم السوداني "حديثه بضرورة بذل كل الجهود في مجال التحول الرقمي وملاحقة التطور العلمي العالمي"، مشيراً إلى أن "لدى الشباب العراقي القابليات الكافية لتحقيق التطور والتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي".

وأكد على "ضرورة اختيار الاختصاصات النوعية التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل لتهيئة رأس المال البشري اللازم لهذه العملية".



