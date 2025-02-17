السوداني يفتتح مركز التحول الرقمي: سيقلل الكلف المالية ويحارب الفساد

2025-02-17 15:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، مركز التحول الرقميوالأتمتة، فيما أكد على أن التماس بين المواطن والموظف مصدر تلكؤ،والتحول الرقمي سيتجاوز أهم العقبات، فضلا عن كونه يقلل الكلف المالية ويحاربالفساد.

وقالالمكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير "افتتح مركزالتحول الرقمي والأتمتة في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأجرى جولة فيالمركز، واطلع على الآلية الجديدة في اعتماد الأتمتة وإنهاء العمل الورقي، وذلكتطبيقاً لرؤية الحكومة في تنفيذ الاصلاح الاداري وتبسيط الاجراءات، والقضاء علىالبيروقراطية والروتين".

وأضاف أن "اللجنة العليا للتحول الرقمي التيتشكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، كي يكون التحول قراراًفاعلاً ولا يقتصر على خطوات متفرقة، كما تقرر، بناءً على دراسة قدمتها لجنة فنية،تأسيس (مركز وطني للتحول الرقمي)، و(مركز وطني للأمن السبراني)".

وأكد السوداني، وفقا للبيان أن "كل التعاملات، بدءاً من اجراءاتالتقديم للطلاب وصولاً الى القبول وتعاملات الموظفين والمواطنين، تتجه نحو التحولالرقمي، وهذا يشتمل على 2500 موظف يعملون في مقر الوزارة، وهو ما يشكل نقطة تحولومنجزاً للوزارة، مبيناً ان تحويل طلبات المواطنين الى الشكل الالكتروني سيجعل العمليةاكثر سهولة في مختلف التطبيقات".

وتابعالسوداني: "البرنامج الحكومي أكد أن الحكومة الحالية حكومة الخدمة، وهي مرتبطة بشكل مباشر بالتحول الرقمي، ولا نريد أن يكون التحول الرقمي مجرد استعراض اعلامي، بل يجب ان يلمس المواطن التحولات في ما يناله منخدمة".

ولفتإلى أنه "يجب أن ننتقل خلال 3 سنوات الى مستوى هيأة مستقلة أو وزارة معنية بالتحول الرقمي والأمن السبراني، كما أن الخطط لا تمنع مبادرة الوزارات في تحسين خدمتها نحو التحول الرقمي من اجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن"، مضيفا أن "التماسّ بين المواطن والموظف مصدر تلكؤ،والتحول الرقمي سيتجاوز أهم العقبات، كما أن التحول الرقمي يوفر خدمة مباشرة ويقلل الكلف، ويحارب الفساد".

واستطرد أنه "كلما تمكنا من تحسين هذه الخدمة وتيسيرها للمواطن، نكون قد حققنا شعار الخدمة ومتابعة العمل، ونلتحق بركب العالم في مجال الذكاء الاصطناعي والنقلات النوعية، ويجب بذل كل الجهود في مجال التحول الإلكتروني وملاحقة التطور العلمي العالمي".

وأشار إلى أنه "لدى الطلبة الشباب القابليات والاستعداد على بذل الجهود في مجال التطور والتحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وعلينا ان نختار الاختصاصات النوعية المطلوبة في سوق العمل التي تهيئ رأسمال بشري لعملية التحول الرقمي".