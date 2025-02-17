2025-02-17 15:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حصل منتخب العراق للمتقدمين للمواي تاي، يوم الاثنين، على 14 وساماً ملوناًفي ختام بطولة الإمارات الدولية.

وحصلالمنتخب العراقي على تسعة أوسمة ذهبية جاءت عن طريق اللاعبين علي صدام، وأكرم حسن،ويوسف خالد، ومصطفى أسامة، وعبد الله أسامة، وحسين علي، ومهدي عباس، ومصطفى وسام،وسجاد علي.

كماحصل لاعبو منتخب العراق على أربعة أوسمة فضية جاءت عن طريق علي حسين، وصلاح صفاء،وعلي مصطفى، والحسن ضياء، فيما حقق عبد الله شوقي الوسام النحاسي.

وتعدبطولة الإمارات الدولية من البطولات المعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة وتقام سنوياًبمشاركة واسعة لمنتخبات العالم.