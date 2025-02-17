جوارديولا: فرصتنا أمام ريال مدريد 1%

2025-02-17 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

اعترف المدرب بيب جوارديولا، اليوم الاثنين ، (17 شباط 2025)، بأن فرص فريقه مانشستر سيتي ضئيلة للغاية، في قلب النتيجة أمام ريال مدريد، في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، في ملعب سانتياجو برنابيو.

وتمكن حامل اللقب ريال مدريد، من قلب الطاولة في الدقائق الأخيرة خلال لقاء الذهاب على ملعب الاتحاد، ليحقق فوزا مثيرا (3-2).

وتحدث جوارديولا بصراحة عن صعوبة التحدي، لكنه أكد أن فريقه سيقاتل حتى النهاية رغم الفرصة الضئيلة.

وقال في تصريحات نقلتها شبكة ESPN": "نعلم جميعا أن احتمالات الفوز في برنابيو بعد الخسارة 3-2 ليست كبيرة. إذا سألتني عن نسبة التأهل، ربما تكون 1% فقط، لا أعرف تحديدا".

وأضاف: "الفرصة ضئيلة جدا لأن النتيجة في الذهاب لم تكن جيدة. قبل 5 دقائق فقط، ونحن متقدمون 2-1، كان الوضع مختلفا تماما، لكن مع النتيجة الحالية 2-3، الفرصة أصبحت أقل بكثير. ومع ذلك، طالما هناك فرصة ولو كانت صغيرة، فإننا سنحاول بكل قوتنا، وسنرى ماذا سيحدث".

ويعيش مانشستر سيتي أسوأ مواسمه تحت قيادة جوارديولا منذ توليه المهمة في 2016، حيث خسر الفريق 12 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وفقد فرصته في المنافسة على لقب الدوري في وقت مبكر.

لكن المدرب الإسباني يرى أن فوز الفريق الكبير على نيوكاسل 4-0 يوم السبت، قد يكون بداية لاستعادة الثقة في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

وتابع: "في كثير من المباريات، لم نلعب بالمستوى المطلوب، وهذا أثر علينا كثيرا ذهنيا في المباريات التالية. هذه الحقيقة، هذا الموسم كنا بعيدين جدا عن مستوانا المعتاد".